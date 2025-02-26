13
o
بيروت
14
o
طرابلس
13
o
صور
14
o
جبيل
13
o
صيدا
15
o
جونية
9
o
النبطية
5
o
زحلة
8
o
بعلبك
8
o
بشري
10
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
شركة "إرنست أند يونغ": الإمارات من بين أسرع أسواقنا نمواً
Lebanon 24
26-02-2025
|
09:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكد توني سوليفان الشريك الإداري لشركة إرنست أند يونغ "EY"، أن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للتجارة والاستثمار، متوقعاً أن تكون إحدى أسرع أسواقهم نمواً عالمياً خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، نظراً للفرص الكبيرة المتاحة للتعاون مع القطاعين الحكومي والخاص.
Advertisement
وأكد في حديثه لوكالة أنباء الإمارات "وام"، على هامش مشاركته في فعاليات "إنفستوبيا 2025"، المنعقدة في أبوظبي، أن القيادة العالمية للشركة تضع الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضمن أولوياتها الاستراتيجية، نظراً لما توفره من بيئة استثمارية جاذبة وداعمة للنمو الاقتصادي.
وأوضح ، أن الشركة تعمل في الدولة منذ عام 1966، مشيراً إلى أن مكتبها في دبي يعد الأكبر على مستوى المنطقة، حيث يضم العديد من القيادات الإقليمية وأكبر عملاء الشركة.
وأكد على الدور المحوري الذي تلعبه التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن هذه التقنيات باتت عنصراً أساسياً في تحسين كفاءة العمليات وتعزيز الامتثال المالي. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
سابقة في لبنان.. أخ وشقيقته يربحان جائزة اللوتو وهذا ما حصلا عليه (فيديو)
Lebanon 24
سابقة في لبنان.. أخ وشقيقته يربحان جائزة اللوتو وهذا ما حصلا عليه (فيديو)
12:15 | 2025-02-25
25/02/2025 12:15:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
26/02/2025 03:50:43
Lebanon 24
Lebanon 24
خلال 48 ساعة.. هذا ما حصل داخل أسواق الذهب اللبنانية
Lebanon 24
خلال 48 ساعة.. هذا ما حصل داخل أسواق الذهب اللبنانية
15:27 | 2025-02-25
25/02/2025 03:27:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة.. حادث جديد في موقع وفاة جورج الراسي وتكرار المأساة
Lebanon 24
بالصورة.. حادث جديد في موقع وفاة جورج الراسي وتكرار المأساة
14:57 | 2025-02-25
25/02/2025 02:57:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عن رواتب القطاع العام... هذا ما أعلنته وزارة الماليّة
Lebanon 24
عن رواتب القطاع العام... هذا ما أعلنته وزارة الماليّة
06:26 | 2025-02-26
26/02/2025 06:26:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
10:47 | 2025-02-26
بوتين: التبادل التجاري بين روسيا وإفريقيا ارتفع 10%
10:32 | 2025-02-26
نقابة الطهاة: غلاء غير مبرر والأسعار تحتاج لضبط عاجل
08:48 | 2025-02-26
قبل أيّام من حلول شهر رمضان... بحصلي: لدينا فائض بالمواد الغذائية
07:42 | 2025-02-26
سجّلت مستوى قياسيّاً... إرتفاع ديون العالم في عام 2024
06:26 | 2025-02-26
عن رواتب القطاع العام... هذا ما أعلنته وزارة الماليّة
06:19 | 2025-02-26
السعودية جمعت نحو 2.4 مليار دولار من بيع سندات
فيديو
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
Lebanon 24
"أشهر عازب".. النجم السوري محمود نصر يكشف سبب تأخر زواجه (فيديو)
04:27 | 2025-02-26
26/02/2025 18:07:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
Lebanon 24
"رح بيع تيابي".. فنان لبناني يعترف لأول مرة: خسرت مصاري بالقمار والبنك بدو مني 100 دولار (فيديو)
03:50 | 2025-02-26
26/02/2025 18:07:02
Lebanon 24
Lebanon 24
قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)
Lebanon 24
قد يمحيها من الوجود: حلول لتدمير الكويكبات المهددة للأرض.. منها القنابل الذرية! (فيديو)
00:41 | 2025-02-26
26/02/2025 18:07:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24