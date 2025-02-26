Advertisement

إقتصاد

مؤشر سلبي عن التوظيف في ألمانيا

Lebanon 24
26-02-2025 | 23:00
A-
A+

Doc-P-1326353-638761946641815806.jpg
Doc-P-1326353-638761946641815806.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسعى العديد من الشركات في ألمانيا إلى خفض أعداد موظفيها بسبب الوضع الاقتصادي السيئ، وانخفض مؤشر التوظيف لمعهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية إلى 93 نقطة في شباط الجاري.

وجاء الانخفاض من 93.4 نقطة في كانون الثاني الماضي، وفقا لما أعلنه المعهد في ميونخ الأربعاء.
Advertisement

وباستثناء بعض الارتفاعات المؤقتة، ظل المؤشر في اتجاه هبوطي منذ ثلاث سنوات تقريبا. وكان آخر مؤشر للتوظيف سجل تراجعا مماثلا للشتاء الحالي في السنة الأولى لجائحة كورونا في عام 2020.

وقال مدير الاستطلاعات في "إيفو"، كلاوس فولرابه: "الوضع في سوق العمل يظل متوترا، ويرجع ذلك أيضا إلى التحول الهيكلي في الاقتصاد".

وبحسب البيانات، تشمل خطط شطب الوظائف شركات في جميع القطاعات الاقتصادية الأربعة التي شملها المسح، وهي: الصناعة، والخدمات، والتجارة، والبناء.

وذكر فولرابه أنه في قطاعي الصناعة والتجارة كان الاتجاه إلى تقليص القوى العاملة كبيرا نسبيا، لكنه كان أقل في قطاعي الخدمات والبناء.

ويشمل الاستطلاع نحو 9 آلاف شركة شهريا، حيث يجرى سؤال إداراتها عما إذا كانت تعتزم زيادة قوتها العاملة، أو الحفاظ عليها مستقرة، أو تقليصها. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:00 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
01:35 | 2025-02-27
00:47 | 2025-02-27
23:57 | 2025-02-26
15:30 | 2025-02-26
13:03 | 2025-02-26
13:00 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24