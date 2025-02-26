مؤشر سلبي عن التوظيف في ألمانيا

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تسعى العديد من الشركات في ألمانيا إلى خفض أعداد موظفيها بسبب الوضع الاقتصادي السيئ، وانخفض مؤشر التوظيف لمعهد "إيفو" للبحوث الاقتصادية إلى 93 نقطة في شباط الجاري.وجاء الانخفاض من 93.4 نقطة في كانون الثاني الماضي، وفقا لما أعلنه المعهد في ميونخ الأربعاء.وباستثناء بعض الارتفاعات المؤقتة، ظل المؤشر في اتجاه هبوطي منذ ثلاث سنوات تقريبا. وكان آخر مؤشر للتوظيف سجل تراجعا مماثلا للشتاء الحالي في السنة الأولى لجائحة كورونا في عام 2020.وقال مدير الاستطلاعات في "إيفو"، كلاوس فولرابه: "الوضع في سوق العمل يظل متوترا، ويرجع ذلك أيضا إلى التحول الهيكلي في الاقتصاد".وبحسب البيانات، تشمل خطط شطب الوظائف شركات في جميع القطاعات الاقتصادية الأربعة التي شملها المسح، وهي: الصناعة، والخدمات، والتجارة، والبناء.وذكر فولرابه أنه في قطاعي الصناعة والتجارة كان الاتجاه إلى تقليص القوى العاملة كبيرا نسبيا، لكنه كان أقل في قطاعي الخدمات والبناء.ويشمل الاستطلاع نحو 9 آلاف شركة شهريا، حيث يجرى سؤال إداراتها عما إذا كانت تعتزم زيادة قوتها العاملة، أو الحفاظ عليها مستقرة، أو تقليصها. (روسيا اليوم)