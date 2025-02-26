Advertisement

إقتصاد

الأردن يعفي الشاحنات السورية من الرسوم

Lebanon 24
26-02-2025 | 13:00
A-
A+

Doc-P-1326364-638761952387928897.jpg
Doc-P-1326364-638761952387928897.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قررت الحكومة الأردنية إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات، تنفيذا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
ويأتي القرار لمواكبة التطورات في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، وكجزء من الدعم الذي يقدمه الأردن للجانب السوري لتسهيل حركة التجارة، وفق ما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية.
Advertisement
وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، أعلن أمس الثلاثاء، أن الأردن يجري حاليا محادثات مع سوريا لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الثنائية المشتركة.
وقال القضاة، إن الأردن يبحث مع الجانب السوري رسوم الترانزيت للتخفيف على المصدرين، مشيرا إلى وجود تواصل مستمر مع تركيا وسوريا بشأن معبر باب الهوا، قائلا: "اتأمل إعادة العمل به قريبا".
يأتي ذلك، في وقت وصل الرئيس السوري أحمد الشرع العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء، حيث يلتقي الملك عبد الله الثاني، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتعد هذه الزيارة الأولى للشرع إلى المملكة بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. وستكون هذه ثالث رحلة خارجية له منذ وصوله إلى السلطة بعد زيارتيه للسعودية وتركيا.
ولفتت صحيفة الوطن السورية إلى أن الزيارة ستشهد بحثا في قضايا استراتيجية، أبرزها الأمن، والحدود، والتعاون الاقتصادي، وملف المياه، بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين السوريين. (روسيا اليوم)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:50 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-02-25 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:42 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:43 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:06 | 2025-02-26 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
15:30 | 2025-02-26
13:03 | 2025-02-26
10:47 | 2025-02-26
10:32 | 2025-02-26
09:57 | 2025-02-26
08:48 | 2025-02-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24