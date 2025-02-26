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إقتصاد
الأردن يعفي الشاحنات السورية من الرسوم
Lebanon 24
26-02-2025
|
13:00
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قررت الحكومة الأردنية إعفاء الشاحنات السورية من الرسوم والبدلات، تنفيذا لقرار توحيد الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل بين البلدين.
ويأتي القرار لمواكبة التطورات في حركة النقل والتبادل التجاري بين البلدين، وكجزء من الدعم الذي يقدمه الأردن للجانب السوري لتسهيل حركة التجارة، وفق ما ذكرت وكالة "عمون" الأردنية.
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وكان وزير الصناعة والتجارة الأردني يعرب القضاة، أعلن أمس الثلاثاء، أن الأردن يجري حاليا محادثات مع سوريا لإعادة تفعيل اتفاقية التجارة الثنائية المشتركة.
وقال القضاة، إن الأردن يبحث مع الجانب السوري رسوم الترانزيت للتخفيف على المصدرين، مشيرا إلى وجود تواصل مستمر مع تركيا وسوريا بشأن معبر باب الهوا، قائلا: "اتأمل إعادة العمل به قريبا".
يأتي ذلك، في وقت وصل الرئيس السوري أحمد الشرع العاصمة الأردنية عمان اليوم الأربعاء، حيث يلتقي الملك عبد الله الثاني، لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.
وتعد هذه الزيارة الأولى للشرع إلى المملكة بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشار الأسد. وستكون هذه ثالث رحلة خارجية له منذ وصوله إلى السلطة بعد زيارتيه للسعودية وتركيا.
ولفتت صحيفة الوطن السورية إلى أن الزيارة ستشهد بحثا في قضايا استراتيجية، أبرزها الأمن، والحدود، والتعاون الاقتصادي، وملف المياه، بالإضافة إلى أوضاع اللاجئين السوريين. (روسيا اليوم)
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