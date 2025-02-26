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إقتصاد

الروبل عند أعلى مستوياته أمام الدولار

Lebanon 24
26-02-2025 | 23:57
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وصل الروبل الروسي في شباط الجاري إلى أعلى مستوى له أمام الدولار منذ 5 أشهر، بحسب بيانات "بلومبرغ".

العملة الروسية كانت ارتفعت بنحو 29% من بداية 2025، لتصل إلى حوالي 0.011 دولار حتى منتصف تعاملات يوم 24 شباط.  (بلومبيرغ)
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قيمة الروبل الروسي ترتفع 29% منذ بداية 2025 - الشرق
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