الروبل عند أعلى مستوياته أمام الدولار

وصل الروبل الروسي في شباط الجاري إلى أعلى مستوى له أمام الدولار منذ 5 أشهر، بحسب بيانات "بلومبرغ".



العملة الروسية كانت ارتفعت بنحو 29% من بداية 2025، لتصل إلى حوالي 0.011 دولار حتى منتصف تعاملات يوم 24 شباط. (بلومبيرغ)

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