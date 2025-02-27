واحدة من أغلى القضايا في التاريخ.. هذه تكلفة إفلاس "FTX"

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تم دفع ما يقرب من 948 مليون دولار لأكثر من 12 شركة استشارية تم تعيينها للعمل على قضية الإفلاس حتى 2 كانون الثاني، وتمت الموافقة على أكثر من 952 مليون دولار من قبل المحكمة، وفقاً للسجلات.على الرغم من ضخامة هذا الإنفاق، يبدو أنه يؤتي ثماره بالنسبة لدائني منصة العملات المشفرة. معظم العملاء سيحصلون على 118% مما كان مستحقاً لهم، وهي نتيجة نادرة في عملية الفصل 11، حيث ينتهي الأمر بالدائنين عادةً بالحصول على نسبة من كل دولار استثمروه.وقال خبراء قانونيون لوكالة بلومبرغ نيوز إن حاملي الديون يمكنهم شكر حشود المحامين والمستشارين الماليين الذين تعقبوا مليارات الدولارات من الأصول الرقمية والنقد المتناثر عبر شبكة معقدة من الحسابات. يشمل المستفيدون صناديق التحوط التي اشترت مطالبات عملاء FTX التي تم تداولها بأقل من 10% من قيمتها بعد انهيار الشركة. وقالت FTX، التي طلبت الحماية في نوفمبر 2022، الأسبوع الماضي إنها بدأت التوزيعات الأولية للعملاء.لا يزال المحامون يبحثون في عدد من الكيانات القانونية غير المنظمة تحت مظلة FTX، بحثاً عن المزيد من الأصول لتقديمها للدائنين. لا تزال بعض الدعاوى القضائية المتعلقة بالتداعيات معلقة، بما في ذلك شكوى ضد "بينانس هولدينغز" تسعى إلى ما يقرب من 1.8 مليار دولار.وتشير سجلات المحكمة إلى أن إفلاسات اللاعبين البارزين في مجال العملات المشفرة مثل "Celsius Network"، و"BlockFi"، و"Genesis Global"، و"Voyager Digital Holdings" تكلفت حوالي 502 مليون دولار مجتمعة. قضية FTX الجارية هي ضعف ذلك تقريباً.بينما بلغت اتعاب شركة المحاماة "Sullivan & Cromwell LLP" أكثر من 248.6 مليون دولار، وحصل المستشار المالي "ألفاريز مارسال" على ما يقرب من 306 مليون دولار، وفقاً لسجلات المحكمة. وقد فرض المستشارون الذين يمثلون مصالح عملاء FTX والدائنين الآخرين رسوماً تبلغ حوالي 110.3 مليون دولار. ومن المرجح أن تكون هذه هي أغلى قضية بموجب الفصل 11 في السنوات العديدة الماضية، وفقاً لبيانات الرسوم المقدمة من BankruptcyData.وقال جاريد إلياس، أستاذ كلية الحقوق بجامعة هارفارد، الذي درس تكاليف قضايا الفصل 11 الكبيرة، إن التكلفة الباهظة لخطة سداد FTX، التي تمت الموافقة عليها في أكتوبر، "كانت لتكون أرخص" إذا "كلفت الشركة نفسها عناء الاحتفاظ بالدفاتر والسجلات، لكنها لم تفعل".وقال إلياس إن التكلفة العالية لإفلاس FTX تأتي وسط زيادة مطردة في تكلفة الخدمات القانونية وغيرها من الخدمات المهنية. ويبدو أن التكلفة اليومية للإفلاس قد زادت بشكل كبير بين عامي 2010 و2022، وفي المتوسط، استهلكت رسوم الفصل 11 المزيد من أصول المدينين من الشركات قبل الإفلاس، وفقاً لبحث نشره هذا الشهر.لا يزال إفلاس ليمان براذرز أغلى قضية بموجب الفصل 11 في التاريخ، حيث تكلف ما يقرب من 6 مليارات دولار، وفقاً لتقرير صادر عام 2019 عن بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك. (العربية)