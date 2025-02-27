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إقتصاد

وزير الصناعة بحث مع سفير الهند في إمكانية التبادل التجاري والتعاون المعرفي

Lebanon 24
27-02-2025 | 11:29
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التقى وزير الصناعة جو عيسى الخوري سفير الهند محمد نور الرحمن شيخ، في زيارة تعارف، بحثا فيها سبل تعزيز التعاون بين البلدين. وتركّز اللقاء على "إمكانية تبادل التجارب والخبرات وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات اللبنانية".
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وقدّم السفير الهندي إلى عيسى الخوري كتابا يستعرض "رؤية رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي وكيفية ترجمتها إلى سياسات واقعية في مختلف المجالات". (الوكالة الوطنية)
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