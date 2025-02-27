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إقتصاد

ارتفاع ملحوظ لعملة "البيتكوين"

Lebanon 24
27-02-2025 | 14:00
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ارتفعت عملة "البيتكوين" بشكل ملحوظ في تعاملات اليوم الخميس، بعد تراجع حاد سجلته في اليوم السابق، حيث انخفضت دون مستوى 85 ألف دولار. وبحلول الساعة 14:29 بتوقيت موسكو، سجلت العملة الرقمية زيادة بنسبة 3.18% لتصل إلى 86672.06 دولار.
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وكانت عملة "البيتكوين" قد تراجعت في تعاملات أمس الأربعاء في ظل تجنب المستثمرين للمخاطر، نتيجة للمخاوف المتعلقة بالاقتصاد العالمي على خلفية سياسة الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب. وقد صرح ترامب بأن واشنطن سترفع الرسوم الجمركية على الواردات من كندا والمكسيك إلى 45% اعتبارًا من أبريل المقبل، بالإضافة إلى فرض 25% من الرسوم على المنتجات الواردة من الاتحاد الأوروبي، موجهًا اتهامات للاتحاد الأوروبي بـ "الخداع" والموقف العدائي تجاه الولايات المتحدة.

وفي رد فعل على ذلك، أكدت المفوضية الأوروبية أنها سترد "فورا وبحزم" على الرسوم الجمركية الأميركية المحتملة. (روسيا اليوم)
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