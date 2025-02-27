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إقتصاد
روسيا تمدد حظر تصدير البنزين حتى هذا الموعد
Lebanon 24
27-02-2025
|
23:00
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أعلنت الحكومة الروسية تمديد حظر تصدير البنزين حتى نهاية آب المقبل، باستثناء المنتجين المباشرين له.
وجاء ذلك بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء، الذي أشار إلى أن القرار يهدف إلى الحفاظ على استقرار السوق المحلية للوقود، ودعم صناعة تكرير النفط، ومكافحة التصدير غير القانوني للبنزين.
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وقال البيان: "تقرر حظر تصدير بنزين السيارات من 1 آذار إلى 31 آب من 2025، ولن ينطبق هذا الحظر على الشحنات التي يقوم بها المنتجون المباشرون للمنتجات النفطية".
وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك قد أعلن الأسبوع الماضي عن تمديد القيود المفروضة على تصدير البنزين، والتي تشمل حظر التصدير على التجار مع السماح للمنتجين بتصدير الوقود إلى الأسواق الخارجية. (روسيا اليوم)
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