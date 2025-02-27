وزير الزراعة أكد حماية إنتاج البطاطا المحلي في عكار

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استقبل وزير الزراعة الدكتور نزار هاني، في مكتبه، عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب الدكتور أشرف بيضون، وتم البحث في ملف تعويضات المزارعين، ومسح الأراضي، وتقييم الأضرار الناجمة عن العدوان الأخير.كما استقبل وفدا من مزارعي البطاطا من مختلف المناطق اللبنانية، إلى جانب وفد من مستوردي البطاطا، بحضور المدير العام للوزارة المهندس لويس لحود، وفريق عمل الوزارة، وممثلين عن النقابات الزراعية.وخلال الاجتماع، تمت مناقشة آليات استيراد البطاطا من مصر.وشدد وزير الزراعة على "التزام وزارة الزراعة حماية الإنتاج المحلي، لا سيما البطاطا في منطقة عكار"، مؤكدا "عمق العلاقات التجارية والصداقة التي تجمع لبنان بمصر".وفي هذا الإطار، أجرى هاني اتصالا بوزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري علاء فاروق، وتم الاتفاق على تعزيز التعاون الزراعي بين البلدين، والتأكيد أن استيراد البطاطا من مصر سيقتصر على 30 ألف طن من البطاطا المعدة للأكل، إضافة إلى الكميات المخصصة للصناعة، على أن يتم ذلك قبل 15 آذار، في خطوة تهدف إلى حماية المنتج اللبناني المخصص للاستهلاك المحلي، خصوصا في منطقة عكار. (الوكالة الوطنية)