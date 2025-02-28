منذ 2024.. بتكوين دون 80 ألف دولار للمرة الأولى

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هبط سعر البيتكوين اليوم الجمعة بنسبة 5.5% إلى أقل من 80 ألف دولار، لأول مرة منذ شهر تشرين الثاني 2024.وعلى منصة Binance، أكبر بورصة لتداول العملات المشفرة من حيث الحجم، انخفض سعر البيتكوين بحلول الساعة 5:45 بتوقيت موسكو بنسبة 5.5% خلال 24 ساعة، ليصل إلى 79,823 دولارا، وهو أدنى مستوى له منذ 10 تشرين الثاني 2024.ووفقا لبيانات موقع CoinMarketCap، الذي يحسب متوسط السعر بناء على أكثر من 20 بورصة، انخفض سعر البيتكوين بنسبة 4.23%، ليصل في المتوسط إلى 80,746 دولارا، لتعكس هذه البيانات أيضا التغيرات في السعر خلال الـ24 ساعة الماضية.من المعروف أنه في نهاية كانون الثاني الماضي، سجل سعر البيتكوين أعلى مستوى تاريخي له عند 109,588 دولارا، ومنذ ذلك الحين انخفض السعر بأكثر من 20%.ويشير المحللون إلى أن الإجراءات التي اتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى المخاوف المتعلقة بالتضخم، تُعد من بين العوامل السلبية التي تؤثر على سعر العملة المشفرة. (روسيا اليوم)