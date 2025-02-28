الذهب يتجه لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في 3 أشهر

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تراجعت أسعار الذهب في تعاملات اليوم الجمعة، نحو تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ تشرين الأول الماضي متأثرة بارتفاع الدولار.ويأتي ذلك في وقت ينتظر فيه المستثمرون بيانات التضخم الأميركية المهمة للحصول على مؤشرات على مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي الأميركي).وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، تراجعت العقود الآجلة للذهب لشهر نيسان المقبل (Comex) بنسبة 0.71% إلى 2874.30 دولار للأونصة.فيما انخفضت العقود الفورية للمعدن المنفيس بنسبة 0.67% إلى 2858.33 دولار للأونصة، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".وفي سوق العملات، ارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قيمة العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية، بنسبة 0.15% إلى 107.41 نقطة.