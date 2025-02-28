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إقتصاد

خلال ساعات فقط.. دولة عربية ستضخ النفط إلى تركيا!

Lebanon 24
28-02-2025 | 13:30
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أعلن وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، اليوم الجمعة، أن العراق سيعلن خلال الساعات المقبلة عن المباشرة بعمليات تصدير النفط الخام من حقول إقليم كردستان عبر ميناء جيهان التركي.

وقال عبد الغني، الذي يشغل أيضا منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة في بيان صحفي، إن العراق سيعلن خلال الساعات المقبلة عن المباشرة بعمليات تصدير نفط الإقليم من خلال شركة تسويق النفط العراقية "سومو" عبر ميناء جيهان التركي بمعدل أولي 185 ألف برميل يتصاعد تدريجيا للوصول إلى الطاقة المحددة بالموازنة الاتحادية العامة.
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وكانت سلطات إقليم كردستان العراق قد أعلنت يوم الأحد الماضي التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية الاتحادية على استئناف تصدير النفط الخام من حقول الإقليم وفق الكميات المتاحة.

ويحل الاتفاق مشكلة توقف صادرات نفط إقليم كردستان، التي بدأت منذ آذار 2023 عندما أوقفت تركيا تدفق النفط عبر خط أنابيب جيهان، عقب قرار غرفة التجارة الدولية إلزام أنقرة بدفع 1.5 مليار دولار كتعويضات لبغداد عن صادرات غير قانونية جرت بين عامي 2014 و2018.

كما يتوقع أن يسهم استئناف التصدير في تقليل الخسائر الاقتصادية التي تكبدها العراق، وقدرت بنحو 20 مليار دولار خلال فترة التوقف، بالإضافة إلى تعزيز الإيرادات الاتحادية.
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