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إقتصاد
ستُخفض الاقتصاد العالمي بشكل كبير.. مسؤول أوروبي يُحذر من رسوم ترامب!
Lebanon 24
28-02-2025
|
15:30
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حذر مسؤول أوروبي من أن الرسوم الجمركية على الواردات التي أعلنت عنها واشنطن قد تؤدي إلى انخفاض الاقتصاد العالمي 7% على المدى المتوسط، بما يعادل حجم اقتصادي فرنسا وألمانيا معا.
وقال مفوض الاتحاد الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكيس: " للأسف نراقب تصريحات ترامب بشأن نيته فرض رسوم جمركية ضد الاتحاد الأوروبي. نعتبر هذه الخطوة غير مبررة، حيث ستشكل هذه الرسوم مشكلة لنمو الاقتصاد في أوروبا والولايات المتحدة، وكذلك في دول أخرى، كما يوجد خطر حدوث تفكك اقتصادي عالمي. وبسبب هذه الرسوم سينخفض الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، بنسبة 7% على المدى المتوسط. وهذا يعادل فقدان الناتج المحلي الإجمالي لكل من ألمانيا وفرنسا مجتمعتين. التأثير السلبي واضح".
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وأضاف أن أوروبا ترغب في تجنب هذا السيناريو وتتبع "نهجا إيجابيا" في العلاقات مع الولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه مستعدة لاتخاذ إجراءات حاسمة إذا لزم الأمر.
واختتم المفوض الأوروبي قائلا: "نحن مستعدون للرد بشكل حازم ومتناسب عند الضرورة من خلال فرض رسوم جمركية مضادة. سنحمي شركاتنا وعمالنا ومستهلكينا".
ويأتي التصريح في ظل التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث تسعى بروكسل إلى حماية مصالحها الاقتصادية مع الحفاظ على إمكانية التوصل إلى حلول تفاوضية.
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