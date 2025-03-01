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إقتصاد

أسعار النفط على وشك تسجيل أول خسارة شهرية

Lebanon 24
01-03-2025 | 01:24
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تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة أكثر من 1% وتتجه لتسجيل أول انخفاض شهري منذ تشرين الثاني وسط ترقب الأسواق تهديدات واشنطن بفرض رسوم جمركية وقرار العراق استئناف تصدير النفط من إقليم كردستان.

كما تأثرت معنويات المستثمرين بحالة عدم اليقين المحيطة بخطط منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بشأن الإنتاج في نيسان ومحادثات السلام الجارية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
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وبحلول الساعة 12:12 بتوقيت غرينتش، انخفضت عقود أيار لخام برنت الأكثر نشاطا 88 سنتا، أو 1.2%، إلى 72.69 دولار للبرميل، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 69.36 دولار للبرميل، بانخفاض 99 سنتا بما يعادل 1.41%، وفق وكالة "رويترز".
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