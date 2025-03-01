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إقتصاد

اتفاق بين صندوق النقد الدولي وأوكرانيا يتيح صرف 400 مليون دولار

Lebanon 24
01-03-2025 | 03:54
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توصّل صندوق النقد الدولي وأوكرانيا إلى اتفاق سيسمح بدفع 400 مليون دولار إضافية للبلد الذي يخوض حربا مع روسيا.

وتم الإعلان عن الاتفاق بمناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى البيت الأبيض، والتي اتسمت بتوتر غير مسبوق مع دونالد ترامب في المكتب البيضاوي، حيث هدد الرئيس الأميركي ضيفه بصوت مرتفع بـ"التخلي" عن أوكرانيا إذا لم يقدم تنازلات لروسيا.
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ومن شأن الاتفاق الذي تم التوصل إليه أن يرفع المبلغ المفرج عنه لأوكرانيا إلى 10.1 مليار دولار، من أصل 15.5 مليار دولار من المقرر تقديمها في إطار خطة مساعدات مدتها أربع سنوات، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس.
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