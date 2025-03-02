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إقتصاد

بعد تصريحات ترامب.. بتكوين تصعد 6%

Lebanon 24
02-03-2025 | 12:44
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ارتفعت بتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، بنحو 6.06 بالمئة إلى 89359 دولارا بحلول الساعة 16:20 بتوقيت غرينتش اليوم الأحد.

كما زادت إيثر، ثاني أكبر عملة مشفرة، 1.36 بالمئة إلى 2253 دولارا بحلول الساعة 16:22 بتوقيت غرينتش اليوم.
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يأتي ذلك بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إن أمرا تنفيذيا أصدره مؤخرا بشأن الأصول الرقمية يوجه فريقه بتكوين “احتياطي استراتيجي من الأصول المشفرة يشمل عملات إكس.آر.بي وإس.أو.إل وإيه.دي.إيه”.
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