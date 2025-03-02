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إقتصاد

على رأسها بيتكوين.. ترامب يعلن أسماء 5 عملات مشفرة ضمن الاحتياطي الاستراتيجي

Lebanon 24
02-03-2025 | 23:00
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسماء ثلاث عملات مشفرة سيتم تضمينها في الاحتياطي الاستراتيجي الجديد للعملات المشفرة الأميركية يوم الأحد، مما أدى إلى ارتفاع قيمة كل منها خلال التعاملات.

قال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن أمره التنفيذي الصادر في يناير بشأن الأصول الرقمية من شأنه أن يخلق مخزونًا من العملات بما في ذلك بيتكوين وإيثر وريبل (XRP) وسولانا (SOL) وكاردانو (ADA). ارتفعت الأصول بنسبة 10% إلى 35% في تداولات يوم الأحد. كما ارتفعت الأصول الرقمية الأخرى.
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وأضاف ترامب أن أمره "وجه مجموعة العمل الرئاسية للمضي قدمًا في الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة الذي يشمل XRP وSOL وADA. سأتأكد من أن الولايات المتحدة هي عاصمة العملات المشفرة في العالم".
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