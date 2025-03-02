17
o
بيروت
18
o
طرابلس
18
o
صور
19
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
17
o
النبطية
13
o
زحلة
13
o
بعلبك
5
o
بشري
13
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
على رأسها بيتكوين.. ترامب يعلن أسماء 5 عملات مشفرة ضمن الاحتياطي الاستراتيجي
Lebanon 24
02-03-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أسماء ثلاث عملات مشفرة سيتم تضمينها في الاحتياطي الاستراتيجي الجديد للعملات المشفرة الأميركية يوم الأحد، مما أدى إلى ارتفاع قيمة كل منها خلال التعاملات.
قال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إن أمره التنفيذي الصادر في يناير بشأن الأصول الرقمية من شأنه أن يخلق مخزونًا من العملات بما في ذلك بيتكوين وإيثر وريبل (XRP) وسولانا (SOL) وكاردانو (ADA). ارتفعت الأصول بنسبة 10% إلى 35% في تداولات يوم الأحد. كما ارتفعت الأصول الرقمية الأخرى.
Advertisement
وأضاف ترامب أن أمره "وجه مجموعة العمل الرئاسية للمضي قدمًا في الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة الذي يشمل XRP وSOL وADA. سأتأكد من أن الولايات المتحدة هي عاصمة العملات المشفرة في العالم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
في ختام النشرة المسائيّة.. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف بالفيديو ما جرى مع زميلها
Lebanon 24
في ختام النشرة المسائيّة.. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف بالفيديو ما جرى مع زميلها
07:17 | 2025-03-02
02/03/2025 07:17:09
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف فنان شهير لـ4 أشهر... هذا ما فعله بإحدى زميلاته
Lebanon 24
توقيف فنان شهير لـ4 أشهر... هذا ما فعله بإحدى زميلاته
10:29 | 2025-03-02
02/03/2025 10:29:48
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة توقيف المنشد علي بركات
Lebanon 24
هذه حقيقة توقيف المنشد علي بركات
09:39 | 2025-03-02
02/03/2025 09:39:45
Lebanon 24
Lebanon 24
من على شاطىء البحر... ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صوراً جديدة برفقة إبنها
Lebanon 24
من على شاطىء البحر... ملكة جمال لبنان السابقة تنشر صوراً جديدة برفقة إبنها
09:19 | 2025-03-02
02/03/2025 09:19:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بحضور أولاد زوجها... جيسيكا عازار تنشر صوراً جديدة من عيد ميلاد إبنها فهد
Lebanon 24
بحضور أولاد زوجها... جيسيكا عازار تنشر صوراً جديدة من عيد ميلاد إبنها فهد
05:39 | 2025-03-02
02/03/2025 05:39:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
02:00 | 2025-03-03
انتفاضة الـ"كريبتو"... 284 مليار دولار مكاسب في 24 ساعة
23:59 | 2025-03-02
بعد بيانات صينية عززت المعنويات الإيجابية.. أسعار النفط تتعافى
16:00 | 2025-03-02
وزير التجارة: ترامب سيحدد مستويات للرسوم الجمركية على المكسيك وكندا الثلاثاء
16:00 | 2025-03-02
الأولى عربيّة.. إكتشفوا الدول الأفريقية الأكثر استهلاكاً للنفط في الـ2025
12:44 | 2025-03-02
بعد تصريحات ترامب.. بتكوين تصعد 6%
11:00 | 2025-03-02
مفاجأة عن "إنترنت لبنان" غير الشرعي.. مبلغ كبير تخسره الدولة!
فيديو
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
02:25 | 2025-03-03
03/03/2025 09:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
23:44 | 2025-03-02
03/03/2025 09:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
03/03/2025 09:42:59
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24