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إقتصاد
بعد بيانات صينية عززت المعنويات الإيجابية.. أسعار النفط تتعافى
Lebanon 24
02-03-2025
|
23:59
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ارتفعت أسعار النفط بنسبة 1% اليوم الاثنين، بعدما عززت بيانات قوية من قطاع الصناعات التحويلية في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، التفاؤل بشأن الطلب على الوقود، وذلك رغم استمرار الضبابية بشأن النمو الاقتصادي بسبب احتمال فرض رسوم جمركية أميركية.
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وبحلول الساعة 02:06 بتوقيت غرينتش، ارتفع خام برنت بمقدار 76 سنتًا، أو بنسبة 1%، ليصل إلى 73.57 دولارًا للبرميل، بينما زاد خام غرب تكساس الوسيط بمقدار 75 سنتًا، أو بنسبة 1.1%، ليصل إلى 70.51 دولارًا للبرميل.
جاء هذا الارتفاع في الأسعار بعد صدور بيانات رسمية يوم السبت، أظهرت أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية في الصين توسع بأسرع وتيرة له في ثلاثة أشهر خلال شباط، مدفوعًا بزيادة قوية في الإنتاج بفضل ارتفاع الطلبيات الجديدة وأحجام المبيعات، وفقا لـ"رويترز".
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