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إقتصاد

لهذا السبب.. الذهب يواصل ارتفاعه

Lebanon 24
03-03-2025 | 11:31
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ساهمت 3 عوامل في ارتفاع أسعار الذهب في تعاملات اليوم الاثنين، منها ضعف الدولار.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة لمعدن الذهب لشهر نيسان المقبل (Comex) بنسبة 0.87% إلى 2873.10 دولار للأونصة.
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في حين صعدت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.18% إلى 2863.04 دولار للأونصة، بحسب بيانات "بلومبرغ".

وزاد الطلب على الذهب بصفته ملاذا آمنا في ظل التأخير في التوصل إلى اتفاق سلام حول أوكرانيا، والمخاوف بشأن سياسة الرسوم الجمركية الأميركية، وتراجع الدولار. (روسيا اليوم) 
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