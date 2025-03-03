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إقتصاد

مشروع قانون عن الـ "100 دولار".. هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
03-03-2025 | 12:55
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قدم نائب جمهوري مشروع قانون يقترح فيه تصميم ورقة نقدية جديدة من فئة 100 دولار يتم فيها استبدال صورة بنجامين فرانكلين، بصورة الرئيس دونالد ترامب.

وقال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس الأميركية براندون جيل أن "وضع ترامب على ورقة الـ100 دولار يعني تقديرا لكل ما سيحققه خلال السنوات الأربع القادمة".
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وأطلق النائب على مشروع القانون اسم "قانون العصر الذهبي 2025"، وفقا للنص المنشور على موقع "فوكس نيوز".
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