مشروع قانون عن الـ "100 دولار".. هذا ما جاء فيه

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وقال النائب الجمهوري عن ولاية تكساس الأميركية براندون جيل أن "وضع ترامب على ورقة الـ100 دولار يعني تقديرا لكل ما سيحققه خلال السنوات الأربع القادمة".وأطلق النائب على مشروع القانون اسم "قانون العصر الذهبي 2025"، وفقا للنص المنشور على موقع "فوكس نيوز".