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إقتصاد
مع اشتعال حرب الرسوم وزيادة إنتاج أوبك+.. تراجع في أسعار النفط
Lebanon 24
04-03-2025
|
01:36
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تراجعت أسعار النفط اليوم الثلاثاء بعد أن أوقف الرئيس الأميركي دونالد ترامب المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ومع استعداد الأسواق لدخول الرسوم الجمركية الأميركية على كندا والمكسيك والصين حيز التنفيذ.
هبطت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 54 سنتًا أو 0.75% إلى 71.08 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 01:49 بتوقيت غرينتش، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بمقدار 36 سنتًا أو 0.53% إلى 68.01 دولارًا للبرميل.
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وأكد مسؤول في البيت الأبيض، أمس الاثنين، وقف المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا، وذلك عقب سجال دار في المكتب البيضاوي الأسبوع الماضي بين ترامب والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وفق وكالة "رويترز".
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