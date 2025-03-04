رئيس "أرامكو": انطلاق التشغيل الأولي لحقل غاز الجافورة هذا العام

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وأضاف الناصر أن "أرامكو" في وضع جيد للمستقبل فيما يتعلق بأنشطة التكرير والتوزيع، على الرغم من بعض الأوضاع غير المواتية في السوق. وأكد أن السوق عند مستويات قياسية وتتمتع بالقوة، مما يعكس الثقة في الأداء المستقبلي للشركة.



كما أشار إلى أن قرار "أوبك+" بزيادة الإنتاج تدريجياً سيؤثر بشكل إيجابي على الشركات، مما يعزز من استقرار السوق، موضحا أن هناك أموراً أخرى في طور التنفيذ فيما يتعلق باستثمارات الغاز الطبيعي المسال، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب. أكد رئيس "أرامكو السعودية" وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر، أن التغيير في توزيعات الأرباح يتماشى مع آلية الربط بالأداء المعلن عنها سابقاً. وأشار إلى أن هناك توقعات ببدء التشغيل الأولي لحقل غاز الجافورة في وقت لاحق من العام، مما يعزز من قدرات الشركة في قطاع الغاز.وأضاف الناصر أن "أرامكو" في وضع جيد للمستقبل فيما يتعلق بأنشطة التكرير والتوزيع، على الرغم من بعض الأوضاع غير المواتية في السوق. وأكد أن السوق عند مستويات قياسية وتتمتع بالقوة، مما يعكس الثقة في الأداء المستقبلي للشركة.كما أشار إلى أن قرار "أوبك+" بزيادة الإنتاج تدريجياً سيؤثر بشكل إيجابي على الشركات، مما يعزز من استقرار السوق، موضحا أن هناك أموراً أخرى في طور التنفيذ فيما يتعلق باستثمارات الغاز الطبيعي المسال، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب.

وأوضح أن صافي الدخل القوي وتوزيعات الأرباح الأساسية المتزايدة يؤكد مرونة "أرامكو السعودية" الاستثنائية وقدرتها على الاستفادة من نطاق أعمالها الفريد، وتكلفة إنتاجها المنخفضة، ومستوياتها العالية من الموثوقية، وذلك لتقديم أداء ريادي في القطاع لمساهمينا وعملائنا.



الطلب العالمي على النفط

وتابع في بيان للإعلان عن النتائج السنوية للشركة: "وقد وصل الطلب العالمي على النفط إلى مستويات مرتفعة جديدة في عام 2024، ونتوقع مزيدًا من النمو في عام 2025. ونظرًا لأن الطاقة الموثوقة والمستدامة تشكّل مفتاح النمو للاقتصاد العالمي، فإننا نواصل إحراز تقدم في المشاريع التي من شأنها المحافظة على طاقتنا الإنتاجية القصوى المستدامة للنفط الخام، وتوسيع قدراتنا في مجال الغاز، وتحقيق المزيد من التكامل بين قطاع أعمال التنقيب والإنتاج وقطاع أعمال التكرير والكيميائيات والتسويق لتحقيق قيمة إضافية، والمساعدة في خفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.



وأضاف أننا نعتمد ونطبق تقنيات وحلول الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في أعمالنا، بما يتيح المزيد من الكفاءة وتحقيق القيمة عبر مختلف مستويات أعمال الشركة. ويشكّل الانضباط الرأسمالي جوهر إستراتيجية أرامكو السعودية، مما يمكّننا من تحقيق النمو والاستفادة من القيمة عبر حلول الطاقة التقليدية ومصادر الطاقة الجديدة.



أرباح "أرامكو" في 2024

كانت أرباح شركة أرامكو السعودية قد تراجعت بنسبة 12.39% في العام 2024، إلى نحو 398.42 مليار ريال (106.25 مليار دولار)، مقابل نحو 454.76 مليار ريال (121.27 مليار دولار) في 2023.



وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن الانخفاض يعكس بشكل أساسي تأثير انخفاض الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات، وارتفاع تكاليف التشغيل، وانخفاض دخل التمويل والدخل الآخر. وقد قابل ذلك جزئيًا انخفاض ضرائب الدخل والزكاة.



وبلغ إجمالي الإيرادات 1.637 تريليون ريال (436.61 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ايلول 2024، مقارنة مع 1.653 تريليون ريال (440.88 مليار دولار) للسنة المنتهية في 31 ايلول 2023.



ويُعزى هذا الانخفاض في المقام الأول إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، بالإضافة إلى انخفاض أسعار المنتجات المكررة والكيميائية. وقابل ذلك جزئيًا ارتفاع الكميات المباعة من المنتجات المكررة والكيميائية.