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إقتصاد

صادرات أميركا الزراعية في مهب العقوبات

Lebanon 24
04-03-2025 | 06:21
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أعلنت بكين يوم الثلاثاء أنها ستفرض رسوماً إضافية بنسبة 10% على شحنات فول الصويا الأميركية ابتداء من 10 آذار، وفق ما أفاد به مجلس الدولة الصيني. كما ستطبق رسوم جمركية إضافية قدرها 10% على الذرة الرفيعة ولحوم الخنزير ولحوم الأبقار، بينما سترتفع الرسوم بنسبة 15% على واردات الدواجن والقمح والذرة والقطن من الولايات المتحدة، وذلك بحسب بيان نشرته وزارة المالية الصينية على موقعها الإلكتروني.
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تشمل هذه التدابير بعضا من أبرز الصادرات الزراعية الأمريكية إلى الصين، وتأتي في وقت حساس، إذ يستعد عديد من المزارعين الأمريكيين لبدء موسم الزراعة الجديد خلال الأسابيع القليلة المقبلة. وتعد الصين أكبر مستورد لفول الصويا عالمياً، حيث يستخدم في إنتاج زيت الطهي وأعلافاً لتغذية قطيعها الكبير من الخنازير.

وانخفضت العقود الآجلة لفول الصويا، التي تُعد بالغة الأهمية بالنظر إلى حجم الواردات الصينية، بنحو 0.3%، بعد أن لامست أدنى مستوياتها خلال ما يقرب من شهرين. كما تراجعت العقود الآجلة للقطن في نيويورك إلى أدنى مستوى لها في أكثر من 4 أعوام، بينما لم تشهد أسعار الذرة والقمح تغيرات كبيرة.
الصين "جاهزة للرد"

وفي هذا السياق، قال هانفر لي، كبير المحللين لدى شركة "شنغهاي جيه سي إنتليجنس" (Shanghai JC Intelligence Co): إن "الصين ستتمكن من إعادة تحقيق التوازن بين العرض والطلب، على سبيل المثال، من خلال زيادة وارداتها من فول الصويا من أميركا الجنوبية أو عبر الإفراج عن المخزونات الاحتياطية". وأضاف أن "الصين كانت تستعد لهذا السيناريو منذ فترة طويلة، وهي جاهزة لمواجهته".

ومنذ آخر حرب تجارية مع الولايات المتحدة، سعى أكبر اقتصاد في آسيا إلى تنويع مصادر إمداداته، ما ساعده على تقليل تأثير التدابير الجديدة التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء. (الاقتصادية)
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