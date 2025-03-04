سوق الأسهم السعودية تبدد مكاسب العام

Advertisement

بددت سوق الأسهم السعودية المكاسب التي حققتها منذ بداية العام، بعدما تكبد مؤشر السوق السعودية الرئيسية "تاسي" الثلاثاء أكبر انخفاض يومي منذ بداية العام.ويأتي ذها الأداء في أعقاب سلسلة تراجعات في الأسواق العالمية أججها التصعيد التجاري المتزايد من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترمب مع العديد من الدول وفي مقدمتها والصين.خسر المؤشر 1.6%. وكان الضغط الأكبر على السوق ناتجاً عن انخفاض أسهم الشركات القيادية، حيث تراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 2.2% بعد إعلان الشركة عن انخفاض أرباحها لعام 2024 بنسبة 12% مقارنة بعام 2023، إلى جانب تقليص توزيعاتها النقدية في الربع الأخير بحوالي الثُلث.كما طالت التراجعات أسهم كبرى الشركات المدرجة، حيث انخفض سهم أكوا باور بنسبة 5.7%، وسهم مصرف الراجحي بنسبة 1.4%، مما ساهم في تعميق خسائر السوق.وبإغلاق "تاسي" عند 11932 نقطة، يكون المؤشر قد فقد جميع مكاسبه التي سجلها منذ بداية 2025، حيث كان قد ارتفع بنحو 4% سابقاً، لكنه الآن يعكس تراجعًا بنسبة 0.9% منذ مطلع العام. (بلومبيرغ)