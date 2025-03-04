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إقتصاد

لأول مرة منذ عام... تراجع كبير في أسعار النفط!

Lebanon 24
04-03-2025 | 12:37
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انخفض سعر تداول نفط برنت في مؤشر بورصة ICE في لندن إلى أقل من 70 دولارا للبرميل، وذلك لأول مرة منذ 1 تشرين الاول 2024.

ووفقا لبيانات التداول، انخفضت قيمة العقود الآجلة (futures) لخام برنت، بنسبة 2.3% ليصل إلى 69.97 دولارا للبرميل بحلول الساعة 17:57 مساء بتوقيت العاصمة الروسية موسكو.
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وعند الساعة 18:02 بتوقيت موسكو، تسارعت وتيرة الانخفاض، إلى 2.43% حيث تم تداول العقود الآجلة لخام برنت بـ 69.88 دولارا.

ووفقا لبيانات التداول، فقد انخفضت تكلفة العقود الآجلة لخام برنت في بورصة ICE في لندن، التي يتوجب تسليمها في فبراير القادم، إلى أقل من 70 دولارا للبرميل الواحد للمرة الأولى منذ تشرين الاول الماضي.

وتشير البيانات إلى انخفاض العقود الآجلة أيضا لخام غرب تكساس، التي يتوجب تسليمها في أبريل القادم، بنسبة 2.12%، لتصل إلى 66.92 دولارا للبرميل الواحد.

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