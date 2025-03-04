لأول مرة منذ عام... تراجع كبير في أسعار النفط!

Advertisement

ووفقا لبيانات التداول، انخفضت قيمة العقود الآجلة (futures) لخام برنت، بنسبة 2.3% ليصل إلى 69.97 دولارا للبرميل بحلول الساعة 17:57 مساء بتوقيت العاصمة الروسية موسكو.وعند الساعة 18:02 بتوقيت موسكو، تسارعت وتيرة الانخفاض، إلى 2.43% حيث تم تداول العقود الآجلة لخام برنت بـ 69.88 دولارا.ووفقا لبيانات التداول، فقد انخفضت تكلفة العقود الآجلة لخام برنت في بورصة ICE في لندن، التي يتوجب تسليمها في فبراير القادم، إلى أقل من 70 دولارا للبرميل الواحد للمرة الأولى منذ تشرين الاول الماضي.وتشير البيانات إلى انخفاض العقود الآجلة أيضا لخام غرب تكساس، التي يتوجب تسليمها في أبريل القادم، بنسبة 2.12%، لتصل إلى 66.92 دولارا للبرميل الواحد.