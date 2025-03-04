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إقتصاد
تراجع ملحوظ في سهم أرامكو بعد انخفاض أرباح الشركة
Lebanon 24
04-03-2025
|
23:00
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تراجع سهم شركة "أرامكو" السعودية بنحو ملحوظ اليوم الثلاثاء بعد الإعلان عن انخفاض أرباح عملاق النفط السعودي.
وبحلول الساعة 14:59 بتوقيت موسكو، تراجع سهم شركة "أرامكو" بنسبة 2% إلى 26.95 ريال.
وجاء الانخفاض بعد أن أعلنت شركة "أرامكو" تحقيق أرباح بقيمة 106.25 مليار دولار خلال العام الماضي 2024 بانخفاض نسبته 12% عن العام الأسبق 2023.
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