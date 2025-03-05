جلسة خاسرة جديدة للأسهم الأميركية.. تراجع حاد للمؤشرات بضغط الرسوم الجمركية

Advertisement

انخفض مؤشر Dow Jones الصناعي لليوم الثاني على التوالي خلال تعاملات جلسة يوم الثلاثاء الرابع من آذار، عند الإغلاق، ليفقد أكثر من 1300 نقطة خلال يومين، بعد أن تركت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب المستثمرين في حالة من الخوف من موجات الصدمة المحتملة للاقتصاد.وانخفض مؤشر Dow Jones الصناعي 670 نقطة، أو 1.6%. كما تراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 1.2%. وهبط مؤشر Nasdaq المركب 0.4%.وفي أسوأ مستوياتها خلال الجلسة، انخفض مؤشر Dow Jones بأكثر من 840 نقطة، وتراجع مؤشر S&P 500 بنسبة 2%. وهبط مؤشر Nasdaq بأكثر من 2%، وفي بعض المستويات كان يغازل منطقة التصحيح، وهو مصطلح يشير إلى انخفاض المؤشر بنسبة 10% من أعلى مستوى له مؤخراً. قام المستثمرون بشراء أسهم مثل إنفيديا Nvidia التي تعرضت لضربة قوية هذا العام.يأتي الانخفاض يوم الثلاثاء بعد أن بدأت الولايات المتحدة في تطبيق فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على كندا والمكسيك والتي دخلت حيز التنفيذ عند منتصف الليل. كما فرض ترامب تعرفة جمركية إضافية بنسبة 10% على السلع المستورة من الصين.وانخفضت أسهم جنرال موتورز General Motors، وفورد Fors بأكثر من 3% و2% على التوالي، بعد التراجعات التي شهدتها هذا العام وسط مخاوف من أن الرسوم الجمركية قد ترفع التكاليف. وانخفضت أسهم Chipotle، التي تستورد حوالي نصف الأفوكادو من المكسيك، بأكثر من 2%.بالتوازي، دفعت عمليات البيع المكثفة هذا الأسبوع مؤشر S&P 500 إلى الخسارة خلال الفترة الفائتة من العام 2025، بينما استقر مؤشر Dow Jones خلال نفس الفترة تقريباً. ولأن المستثمرين كانوا يأملون في التوصل إلى اتفاق في اللحظة الأخيرة لتجنب الرسوم الجمركية على المكسيك وكندا، فقد تفاقمت الخسائر في جلسة يوم الاثنين بعد أن أكد ترامب فرض الرسوم التي طال انتظارها. فإلى جانب البيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت مؤخراً، أعطت التعرفات الجمركية المتداولين في السوق سبباً إضافياً للقلق بشأن صحة الاقتصاد الأميركي.وقال كبير استراتيجيي الاستثمار في CFRA Research، سام ستوفال: "أسميه تصحيحاً مشرطاً". "إنه يعتمد حقاً على شرط واحد: إلى أي مدى سيحتفظ ترامب بالرسوم الجمركية". (cnbc)