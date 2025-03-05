الذهب يتراجع مع ارتفاع الدولار.. إليكم الأسعار

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تراجع الذهب اليوم الأربعاء تحت ضغط من ارتفاع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية، بينما واصلت الأسواق تتبع التأثيرات المحتملة للرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.وانخفض الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.2% إلى 2912.09 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه بنحو 1% أمس الثلاثاء، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب بنسبة 0.1% إلى 2922.70 دولار.وارتفعت العملة الأميركية، مما جعل المعدن الأصفر أكثر تكلفة للمشترين الأجانب. كما زادت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات، مما قلّص جاذبية الذهب الذي لا يدر عائدًا.وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 32 دولارًا للأوقية، في حين استقر البلاتين عند 960.25 دولارًا.