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إقتصاد

نمو طفيف لنشاط الخدمات الصيني

Lebanon 24
05-03-2025 | 07:53
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نما نشاط الخدمات في الصين بشكل طفيف في شباط، مدفوعا بانتعاش سريع في الطلب بما يشمل طلبيات التصدير، لكن حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلالها على التوقعات، بحسب أظهر مسح للقطاع الخاص صدر الأربعاء.
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وارتفع مؤشر كايكسين/ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.4 نقطة من 51 نقطة في كانون الثاني، ليظل فوق مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.

وتناقض هذا مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي، الذي أظهر تباطؤ نشاط الخدمات إلى 50 من 50.3 نقطة.
 
ويُعدّ المؤشر كايكسين لمديري المشتريات مقياسا أفضل لأداء الشركات الأكثر توجها نحو التصدير والشركات الأصغر حجما.

وأظهر المسح أن أصحاب الأعمال في قطاع الخدمات شهدوا تحسنا طفيفا في ظروف التشغيل الشهر الماضي، مع استمرار نمو الأعمال الجديدة وطلبيات التصدير. (سكاي نيوز)
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