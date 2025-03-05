نمو طفيف لنشاط الخدمات الصيني

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نما نشاط الخدمات في الصين بشكل طفيف في شباط، مدفوعا بانتعاش سريع في الطلب بما يشمل طلبيات التصدير، لكن حرب الرسوم الجمركية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين ألقت بظلالها على التوقعات، بحسب أظهر مسح للقطاع الخاص صدر الأربعاء.وارتفع مؤشر كايكسين/ستاندرد اند بورز غلوبال لمديري المشتريات في قطاع الخدمات إلى 51.4 نقطة من 51 نقطة في كانون الثاني، ليظل فوق مستوى الخمسين الذي يفصل النمو عن الانكماش.وتناقض هذا مع مؤشر مديري المشتريات الرسمي، الذي أظهر تباطؤ نشاط الخدمات إلى 50 من 50.3 نقطة.