بعد تنفيذ الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة.. إليكم ما حدث لمؤشرات الأسهم العالمية

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وارتفع مؤشر "داكس" الألماني بنسبة 2.4% ليصل إلى 22958.74 نقطة، بعدما قال الشركاء المحتملون في الحكومة الألمانية المقبلة للبلاد إنهم يرغبون في تخفيف القواعد المتعلقة بالحد من الديون للسماح بزيادة الإنفاق الدفاعي.وارتفع مؤشر كاك 40 الفرنسي بنسبة 1.9% ليصل إلى 8197.43 نقطة، كما ارتفع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 0.7% ليصل إلى 8819.57 نقطة.وأعلنت الصين أنها تستهدف نموا اقتصاديا بمعدل سنوي يبلغ نحو 5% خلال عام 2025، بما يتماشى مع هدف العام الماضي، كما تعهد رئيس الوزراء الصيني، لي تشيانج، بمزيد من الإنفاق الحكومي وتدابير أخرى لدعم النمو.وارتفع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ بنسبة 2.8% ليصل إلى 23594.21 نقطة، كما صعد مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.6% ليصل إلى 3341.96 نقطة.وصعد مؤشر نيكاي 225 القياسي الياباني بنسبة 0.2% ليصل إلى 37418.24 نقطة. وارتفع مؤشر كوسبي في كوريا الجنوبية بنسبة 1.2% ليصل إلى 2558.13 نقطة.وتراجع مؤشر "ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200" الأسترالي بنسبة 1.2% ليصل إلى 8141.10 نقطة.