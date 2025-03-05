روسيا تسجل انخفاضاً ملحوظاً في النشاط التجاري لقطاع الخدمات

كانون الثاني

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وقالت شركة "ستاندرد آند بورز غلوبال" في تقرير لها إن "مؤشر النشاط التجاري لقطاع الخدمات في روسيا، بعد الأخذ في الاعتبار التقلبات الموسمية، سجل 50.5 نقطة في شباط 2025، وهو انخفاض ملحوظ مقارنة بـ54.6 نقطة في2025، حينها ربطت الشركات هذا النمو في النشاط التجاري بزيادة في عدد الطلبات الجديدة".يشار إلى أن مستوى الـ 50 نقطة هو المستوى الذي يفصل بين النمو والانكماش، ويعني ذلك أن المؤشر سجل الشهر الماضي قراءة ضمن هامش النمو.