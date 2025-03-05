إحتياطات الغاز الأوروبية تنخفض إلى 37.5%

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انخفضت احتياطيات الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض في أوروبا انخفاضاً غير مسبوق منذ أكثر من 3 سنوات، ووصلت النسبة إلى 37.5%، وفقاً للبيانات الصادرة عن "Gas Infrastructure Europe" (GIE).وبحسب البيانات، فإنّه منذ بداية موسم التدفئة في 29 تشرين الأول 2024، سحب الاتحاد الأوروبي أكثر من 64 مليار متر مكعب من الغاز من هذه المنشآت.كذلك بلغ سحب الغاز من منشآت التخزين في دول الاتحاد الأوروبي 388 مليون متر مكعب في الأول من آذار، بينما تراجع الضخ إلى 23 مليون متر مكعب.وتبلغ حالياً نسبة امتلاء منشآت التخزين تحت الأرض في أوروبا 37.63%، مما يعني انخفاضاً قدره 11.42 نقطة مئوية مقارنةً بالمتوسط الذي تم تسجيله في السنوات الخمس الماضية حتى هذا الوقت. (الميادين)