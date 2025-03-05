Advertisement

إقتصاد

في مناقصة دولية.. دولة عربية تطلب 100 ألف طن من علف الشعير

Lebanon 24
05-03-2025 | 23:00
A-
A+
Doc-P-1329576-638768100031611019.jpeg
Doc-P-1329576-638768100031611019.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعلن متعاملون أوروبيون، اليوم الاربعاء، إن المشتري الحكومي للحبوب في الأردن اشترى نحو 100 ألف طن من علف الشعير في مناقصة دولية.

ويُعتقد أن الأردن اشترى الشحنة من شركة أميروبا للتجارة بسعر يقدر بنحو 230.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن للتوريد في النصف الأول والنصف الثاني من تموز.
Advertisement

وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين، ولا يزال من الممكن تقديم تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.

وذكر المتعاملون أن شركات أخرى شاركت في المناقصة وقدمت عروضا تقديرية للطن شاملة تكاليف الشحن: وهي سي.إتش.إس 241.73 دولار، وكارجيل 234.92 دولار، وفيتيرا 236 دولارا، وبونغ 237.50 دولار، ودريفوس 242 دولارا، وأولام 234.33 دولار، والظاهرة 239.80 دولار، وأجرو تشيرنوجي 239 دولارا.

وأضاف المتعاملون أن من المتوقع أن يطرح الأردن مناقصة جديدة في الأيام المقبلة لشراء 120 ألف طن من علف الشعير. ومن المرجح أن تُغلق المناقصة في 12 آذار.

وقالوا إن من المتوقع أن يكون الشحن مطلوبا في المناقصة الجديدة خلال أيار بالكامل وحزيران بالكامل والنصف الأول من آب.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
23:30 | 2025-03-05
23:07 | 2025-03-05
16:00 | 2025-03-05
15:28 | 2025-03-05
14:38 | 2025-03-05
13:30 | 2025-03-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24