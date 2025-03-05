في مناقصة دولية.. دولة عربية تطلب 100 ألف طن من علف الشعير

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ويُعتقد أن الأردن اشترى الشحنة من شركة أميروبا للتجارة بسعر يقدر بنحو 230.50 دولار للطن شاملا تكاليف الشحن للتوريد في النصف الأول والنصف الثاني من تموز.وتعكس التقارير تقييمات المتعاملين، ولا يزال من الممكن تقديم تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.وذكر المتعاملون أن شركات أخرى شاركت في المناقصة وقدمت عروضا تقديرية للطن شاملة تكاليف الشحن: وهي سي.إتش.إس 241.73 دولار، وكارجيل 234.92 دولار، وفيتيرا 236 دولارا، وبونغ 237.50 دولار، ودريفوس 242 دولارا، وأولام 234.33 دولار، والظاهرة 239.80 دولار، وأجرو تشيرنوجي 239 دولارا.وأضاف المتعاملون أن من المتوقع أن يطرح الأردن مناقصة جديدة في الأيام المقبلة لشراء 120 ألف طن من علف الشعير. ومن المرجح أن تُغلق المناقصة في 12 آذار.وقالوا إن من المتوقع أن يكون الشحن مطلوبا في المناقصة الجديدة خلال أيار بالكامل وحزيران بالكامل والنصف الأول من آب.