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إقتصاد

وزير الاقتصاد عرض مع وفد من الغرفة اللبنانية - الاميركية العلاقات التجارية

Lebanon 24
06-03-2025 | 11:40
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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة دكتور عامر البساط، في مكتبه في الوزارة، وفداً من الغرفة اللبنانية الاميركية برئاسة سليم الزعني، وتم البحث في العلاقات التجارية بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية.

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وعرض الزعني على الوزير البساط المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي في لبنان، كون الزعني يترأس جمعية الصناعيين ايضاً. (الوكالة الوطنية)
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