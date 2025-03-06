وزير الاقتصاد عرض مع وفد من الغرفة اللبنانية - الاميركية العلاقات التجارية

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة دكتور عامر البساط، في مكتبه في الوزارة، وفداً من الغرفة اللبنانية الاميركية برئاسة سليم الزعني، وتم البحث في العلاقات التجارية بين لبنان والولايات المتحدة الاميركية.وعرض الزعني على الوزير البساط المشاكل التي تواجه القطاع الصناعي في لبنان، كون الزعني يترأس جمعية الصناعيين ايضاً. (الوكالة الوطنية)