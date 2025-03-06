هذا الأسبوع.. دبي تستضيف منتدى "بريكس" للاستثمار

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تستضيف دبي هذا الأسبوع منتدى "بريكس" للاستثمار يومي 7 - 8 آذار، والذي يعد منصة لتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في روسيا وآسيا وإفريقيا. يناقش المنتدى قضايا مثل خلق بيئة استثمارية مواتية، تشكيل بنية تحتية مالية جديدة، وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد.ويرأس اللجنة المنظمة كونستانتين كليمنكو بوغدانوف، الذي أكد أهمية التعاون في ظل التوترات العالمية لضمان الاستقرار والازدهار.وتعد "بريكس" تحالفًا سياسيًا واقتصاديًا يضم البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، وانضمت إليه مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا في 2024، بينما تمتلك السعودية صفة دولة مدعوة.