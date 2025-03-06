16
o
بيروت
16
o
طرابلس
14
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
6
o
بعلبك
7
o
بشري
11
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
إقتصاد
هذا الأسبوع.. دبي تستضيف منتدى "بريكس" للاستثمار
Lebanon 24
06-03-2025
|
16:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
تستضيف دبي هذا الأسبوع منتدى "بريكس" للاستثمار يومي 7 - 8 آذار، والذي يعد منصة لتعزيز التعاون بين مجتمعات الأعمال في روسيا وآسيا وإفريقيا. يناقش المنتدى قضايا مثل خلق بيئة استثمارية مواتية، تشكيل بنية تحتية مالية جديدة، وتعزيز مشاركة المرأة في الاقتصاد.
Advertisement
ويرأس اللجنة المنظمة كونستانتين كليمنكو بوغدانوف، الذي أكد أهمية التعاون في ظل التوترات العالمية لضمان الاستقرار والازدهار.
وتعد "بريكس" تحالفًا سياسيًا واقتصاديًا يضم البرازيل، روسيا، الهند، الصين، جنوب إفريقيا، وانضمت إليه مصر والإمارات وإيران وإثيوبيا في 2024، بينما تمتلك السعودية صفة دولة مدعوة.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
كانا يعيشان في نفس الحي.. علاقة غير متوقعة بين أصالة وأحمد الشرع
Lebanon 24
كانا يعيشان في نفس الحي.. علاقة غير متوقعة بين أصالة وأحمد الشرع
23:10 | 2025-03-05
05/03/2025 11:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
قلبه توقف عن الخفقان وفقد حاسة النطق.. فنان شهير بوضع صحي صعب وزميل له يتكفل بعلاجه
Lebanon 24
قلبه توقف عن الخفقان وفقد حاسة النطق.. فنان شهير بوضع صحي صعب وزميل له يتكفل بعلاجه
02:18 | 2025-03-06
06/03/2025 02:18:52
Lebanon 24
Lebanon 24
لهذا السبب لم يُعيّن قائد للجيش ومدير عام أمن الدولة
Lebanon 24
لهذا السبب لم يُعيّن قائد للجيش ومدير عام أمن الدولة
08:08 | 2025-03-06
06/03/2025 08:08:34
Lebanon 24
Lebanon 24
عادة "غير صحية" يمُارسها الأمير هاري.. هذا ما كشفته زوجته
Lebanon 24
عادة "غير صحية" يمُارسها الأمير هاري.. هذا ما كشفته زوجته
23:00 | 2025-03-05
05/03/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه قصة العلم اللبناني "المشطوب" في ساحة الشهداء
Lebanon 24
هذه قصة العلم اللبناني "المشطوب" في ساحة الشهداء
07:25 | 2025-03-06
06/03/2025 07:25:10
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في إقتصاد
16:20 | 2025-03-06
وزير الخزانة الأميركي: سنعزل إيران عن النظام المالي العالمي
14:00 | 2025-03-06
الصين تعتزم خفض أسعار الفائدة لتعزيز الاقتصاد
12:35 | 2025-03-06
وزير الاتصالات من برشلونة: طموحنا أن يكون لبنان جزءا فاعلا في التحول الرقمي والصناعي
11:43 | 2025-03-06
رئيس وزراء كندا يُعلن عن "حرب تجارية" مع الولايات المتحدة!
11:40 | 2025-03-06
وزير الاقتصاد عرض مع وفد من الغرفة اللبنانية - الاميركية العلاقات التجارية
11:28 | 2025-03-06
في هذا الموعد.. زيارة مُرتقبة لفريق من صندوق النقد إلى لبنان
فيديو
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
Lebanon 24
بعدما وقع ضحية برنامجه.. أحمد العوضي يشن هجوماً على رامز جلال ويكشف موعد زواجه (فيديو)
02:38 | 2025-03-06
07/03/2025 00:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
Lebanon 24
شتائم وعبارات غير موزونة.. تيم حسن يُثير الجدل باستخدامه عبارات "إسلامية" والجمهور غاضب (فيديو)
00:53 | 2025-03-06
07/03/2025 00:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
Lebanon 24
اكتشفت خيانة زوجها مع سيدة متزوجة في أحد الفنادق.. مشهد يحقق مليون مشاهدة! (فيديو)
05:08 | 2025-03-04
07/03/2025 00:22:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24