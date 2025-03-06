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إقتصاد

المركزي الأوروبي يخفض سعر الفائدة القياسي

Lebanon 24
06-03-2025 | 23:00
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أعلن البنك المركزي الأوروبي خفض سعر الفائدة على الودائع إلى 2.5%، في سادس خفض له منذ منتصف 2024، وذلك بهدف تعزيز اقتصاد منطقة اليورو المتباطئ. كما تم خفض معدل إعادة التمويل إلى 2.65% بعد أن كان 2.9%.  
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وأشار البنك إلى أن المعركة ضد التضخم تسير بشكل جيد، متوقعًا مزيدًا من التخفيضات بحلول منتصف العام، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة وتأثيرها المحتمل على النمو الاقتصادي في المنطقة.
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