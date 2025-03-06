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إقتصاد

وزير الخزانة الأميركي: سنعزل إيران عن النظام المالي العالمي

Lebanon 24
06-03-2025 | 16:20
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قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستمارس حملة أقصى الضغوط بفرض عقوبات على إيران بهدف انهيار صادراتها النفطية والضغط على عملتها.

وأضاف بيسنت لأعضاء النادي الاقتصادي في نيويورك "جعل إيران تفلس مرة أخرى سيمثل بداية لسياستنا المعدلة في فرض العقوبات".
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وأضاف أن واشنطن ستمنع وصول إيران إلى النظام المالي العالمي من خلال استهداف الأطراف الإقليمية.
(العربية)
 
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