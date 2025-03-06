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إقتصاد
أسعار النفط تتجه نحو أكبر خسارة أسبوعية
Lebanon 24
06-03-2025
|
23:42
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تتجه أسعار النفط نحو تسجل أكبر خسارة أسبوعية منذ أكتوبر، حيث أدت الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على شركاء تجاريين رئيسيين، إلى ضخ التقلبات وعدم اليقين في الأسواق العالمية.
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وتداولت العقود الآجلة لخام غرب تكساس" الوسيط بالقرب من 66 دولاراً للبرميل، وانخفضت بنسبة 5% حتى الآن خلال الأسبوع، بسبب المخاوف من أن الرسوم الجمركية ستؤثر على الطلب.
وأغلق خام "برنت" دون 70 دولاراً.
ويتجه الخام الأميركي إلى الانخفاض الأسبوعي السابع، وهو أطول سلسلة من الانخفاضات منذ ديسمبر 2023. كما أضافت خطة تحالف "أوبك+" لبدء إحياء الإنتاج المقيد في أبريل، إلى الرياح المعاكسة الهبوطية. (بلومبيرغ)
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