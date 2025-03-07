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إقتصاد
أكبر منتجة ألمنيوم صينية تتجه لأسواق جديدة هرباً من الرسوم
Lebanon 24
07-03-2025
|
04:13
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يسعى رئيس أكبر شركة خاصة منتجة للألمنيوم في الصين إلى تعزيز المبيعات في أسواق بديلة، مع تصاعد الرسوم الجمركية على المعادن القادمة من القوة الآسيوية الكبرى.
قال تشانغ بو رئيس مجلس إدارة "تشاينا هونغكياو غروب" (.China Hongqiao Group Ltd) في مقابلة عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة، إن الشركة تركز على الدول الموقّعة على مبادرة "الحزام والطريق" التي تقودها بكين، إلى جانب أسواق ناشئة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لزيادة صادراتها. وتوقع أن ينمو الطلب المحلي على الألمنيوم بنحو 2.5% هذا العام.
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أضاف: "في مواجهة الرسوم الجمركية وسياسات مكافحة الإغراق التي تفرضها بعض الدول على الألمنيوم، تعمل شركتنا بنشاط على استكشاف هذه الأسواق"، مشيراً إلى أنه يجري تطوير إصدارات عالية الجودة من المعدن. (بلومبيرغ)
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