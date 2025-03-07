Advertisement

إقتصاد

أكبر منتجة ألمنيوم صينية تتجه لأسواق جديدة هرباً من الرسوم

Lebanon 24
07-03-2025 | 04:13
A-
A+
Doc-P-1330261-638769428661091066.png
Doc-P-1330261-638769428661091066.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يسعى رئيس أكبر شركة خاصة منتجة للألمنيوم في الصين إلى تعزيز المبيعات في أسواق بديلة، مع تصاعد الرسوم الجمركية على المعادن القادمة من القوة الآسيوية الكبرى.

قال تشانغ بو رئيس مجلس إدارة "تشاينا هونغكياو غروب" (.China Hongqiao Group Ltd) في مقابلة عبر البريد الإلكتروني يوم الجمعة، إن الشركة تركز على الدول الموقّعة على مبادرة "الحزام والطريق" التي تقودها بكين، إلى جانب أسواق ناشئة في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا، لزيادة صادراتها. وتوقع أن ينمو الطلب المحلي على الألمنيوم بنحو 2.5% هذا العام.
Advertisement

أضاف: "في مواجهة الرسوم الجمركية وسياسات مكافحة الإغراق التي تفرضها بعض الدول على الألمنيوم، تعمل شركتنا بنشاط على استكشاف هذه الأسواق"، مشيراً إلى أنه يجري تطوير إصدارات عالية الجودة من المعدن. (بلومبيرغ)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
05:13 | 2025-03-07
02:08 | 2025-03-07
01:17 | 2025-03-07
23:42 | 2025-03-06
23:00 | 2025-03-06
16:20 | 2025-03-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24