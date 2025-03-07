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إقتصاد
وزير الاقتصاد يطلق خدمة إلكترونية.. اليكم التفاصيل
Lebanon 24
07-03-2025
|
06:01
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اعلن وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط في بيان" إطلاق خدمة إلكترونية جديدة تتيح لمنظمي الأسواق والمعارض في لبنان التقدم بطلبات الترخيص عبر الإنترنت. تأتي هذه الخطوة في إطار مشروع التحول الرقمي للوزارة، بهدف تسهيل الإجراءات وتعزيز الشفافية.
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يمكن للراغبين في الحصول على تراخيص للأسواق أو المعارض زيارة الموقع الإلكتروني التالي: https://exhibitions.economy.gov.lb/ أو تنزيل التطبيق من خلال الرابط: https://apps.apple.com/app/id6483808579".
اضاف:" تتيح هذه الخدمة لمنظمي الفعاليات تقديم طلباتهم والحصول على الموافقات اللازمة دون الحاجة إلى زيارة الوزارة بشكل متكرر، مما يوفر الوقت والجهد. ومع إطلاق هذه الخدمة، يرتفع عدد الخدمات الإلكترونية المتاحة عبر الوزارة إلى 22 خدمة، مع التزام الوزارة بمواصلة جهودها لأتمتتة جميع عملياتها، بهدف تعزيز الشفافية وتقديم خدمات أفضل للمواطنين دون تكبد عناء المراجعات المتكررة".
ودعا" جميع منظمي الأسواق والمعارض إلى الاستفادة من هذه الخدمة الإلكترونية الجديدة"، متطلعا إلى "تعزيز التعاون لتحقيق بيئة اقتصادية متطورة في لبنان".
(الوكالة الوطنية)
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