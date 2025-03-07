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إقتصاد
الوزير حيدر بحث وسفير تونس في سبل تفعيل الاتفاقات
Lebanon 24
07-03-2025
|
06:33
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استقبل وزير العمل الدكتور محمد حيدر صباح اليوم في مكتبه في الوزارة نقابة أصحاب مكاتب الإستقدام وجرى البحث في أوضاع هذا القطاع والسبل الآيلة الى تنظيمه وفق القوانين المرعية الإجراء.
ثم استقبل الوزير حيدر وفداً من نقابة اصحاب المستشفيات الخاصة برئاسة النقيب سليمان هارون . وأطلع الوفد الوزير حيدر على أوضاع المستشفيات في ظل الظروف الراهنة ، كما جرى بحث في عطاءات االصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وضرورة معالجة بعض القضايا العالقة بين الضمان والمستشفيات.
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والتقى الوزير حيدر وفدا من المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل" برئاسة على حمدان. وقدم الوفد التهاني لوزير العمل على توليه مهام الوزارة، وكانت مناسبة جرى فيها التطرق الى قضايا نقابية وعمالية.
بعد ذلك التقى وزير العمل وفداً من أطباء ومتعاقدي واجراء دائمين في وزارة الصحة بناء على طلبهم لبحث المراسيم التطبيقية للقانون رقم 309 الصادر في 22 كانون الأول 2023 ولا سيما الفقرات المتعلقة بتعويض نهاية الخدمة.
وعرض وزير العمل مع السفير التونسي بو راوي الامام الذي التقاه ظهرا للعلاقات الثنائية بين لبنان وتونس، وكيفية تبادل الخبرات في مجال العمل ، وتفعيل الاتفاقات الموقعة بين البلدين.
وقدم السفير التونسي تهانيه للوزير حيدر على تولي مهام وزارة العمل ، متمنيا له النجاح، وللبنان الاستقرار والازدهار.
(الوكالة الوطنية)
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