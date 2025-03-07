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إقتصاد

نمو اقتصاد منطقة اليورو يتجاوز التوقعات في عام 2024

Lebanon 24
07-03-2025 | 08:31
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أظهرت البيانات الصادرة اليوم الجمعة، أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.9 بالمئة في عام 2024، وهو أعلى من التقدير السابق البالغ 0.7 بالمئة.
 
وسجلت منطقة اليورو نموًا بنسبة 0.4 بالمئة في عام 2023. (سكاي نيوز)
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