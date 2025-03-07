دولة عربية تسجل ارتفاعًا قياسيًا في احتياطيات الذهب.. أرقام تكشف

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أعلن البنك المركزي العراقي عن تسجيل احتياطيات الذهب نمواً كبيراً بنسبة 45.1% خلال الربع الأخير من عام 2024 مقارنة بالربع نفسه من العام 2023. وارتفعت الاحتياطيات من 12.29 تريليون دينار إلى 17.83 تريليون دينار، وذلك نتيجة لزيادة كمية وأسعار الذهب.وأوضح البنك أن هذا النمو في الاحتياطيات يساهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي ويُعتبر أداة مهمة للتدخل في سوق الصرف.وكان المجلس العالمي للذهب قد أعلن في بداية 2025 أن العراق يمتلك 152.7 طن من الذهب، ليحتل المرتبة الرابعة بين الدول العربية بعد السعودية ولبنان والجزائر. (روسيا اليوم)