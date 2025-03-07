في العراق.. تحذيرات بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني

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حذر خبراء اقتصاد عراقيون من فقدان نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في محافظة البصرة بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني. ويتوقع الخبراء، أن تفقد محطات إنتاج الكهرباء حوالي 40% من طاقتها في حال انقطاع الغاز الإيراني، مما سيحول صيف هذا العام إلى أزمة طاقة متفاقمة في البصرة.ويعتمد العراق في إنتاج الكهرباء على محطات حرارية وغازية تعمل بالنفط والغاز المحلي، بالإضافة إلى الغاز المستورد من إيران. ومع توقف إمدادات الغاز الإيراني، تواجه البلاد أزمة كبيرة، في وقت ما زالت الحكومة العراقية تسعى لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج النفطي بدلاً من إحراقه، حيث يُعد العراق ثالث أكبر دولة في إحراق الغاز المصاحب بعد روسيا وإيران.