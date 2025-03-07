Advertisement

إقتصاد

في العراق.. تحذيرات بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني

Lebanon 24
07-03-2025 | 16:00
A-
A+
Doc-P-1330451-638769729622131180.jpg
Doc-P-1330451-638769729622131180.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر خبراء اقتصاد عراقيون من فقدان نصف الطاقة الكهربائية المنتجة في محافظة البصرة بسبب توقف إمدادات الغاز الإيراني. ويتوقع الخبراء، أن تفقد محطات إنتاج الكهرباء حوالي 40% من طاقتها في حال انقطاع الغاز الإيراني، مما سيحول صيف هذا العام إلى أزمة طاقة متفاقمة في البصرة.
Advertisement

ويعتمد العراق في إنتاج الكهرباء على محطات حرارية وغازية تعمل بالنفط والغاز المحلي، بالإضافة إلى الغاز المستورد من إيران. ومع توقف إمدادات الغاز الإيراني، تواجه البلاد أزمة كبيرة، في وقت ما زالت الحكومة العراقية تسعى لاستثمار الغاز المصاحب لعمليات الاستخراج النفطي بدلاً من إحراقه، حيث يُعد العراق ثالث أكبر دولة في إحراق الغاز المصاحب بعد روسيا وإيران. 
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:31 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:07 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:40 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:30 | 2025-03-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في إقتصاد Lebanon 24
14:00 | 2025-03-07
10:41 | 2025-03-07
10:23 | 2025-03-07
08:59 | 2025-03-07
08:31 | 2025-03-07
06:57 | 2025-03-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24