من "مايكروسوفت".. 298 مليون دولار للذكاء الإصطناعي في هذه الدولة

تعتزم مايكروسوفت تخصيص 298 مليون دولار "لتوسيع استثماراتها في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات" في جنوب أفريقيا، وفق ما أعلن براد سميث نائب رئيس الشركة الأميركية يوم الخميس خلال مؤتمر في جوهانسبرغ، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

Advertisement

وأشاد الرئيس الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا بهذا الإعلان بعد أسابيع من الجدل مع الإدارة الأميركية الجديدة. وقال "بالنسبة لنا، هذه فرصة استثنائية للحصول على استثمار بهذا الحجم".

وأوضح سميث أن مجموع استثمارات مايكروسوفت المزمع تكريسها لمراكز البيانات في جنوب أفريقيا سيبلغ مليار دولار بما يشمل مبالغ تم الإعلان عنها سابقاً.



وأعلن نائب رئيس شركة مايكروسوفت أيضاW أن الشركة المتعددة الجنسيات ستقدم لـ50 ألف شخص تدريبا واسعا مع شهادات في هندسة الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.



وقال الرئيس الجنوب أفريقي الذي تعرّض لوابل من الانتقادات من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مازحا "خلال محادثتنا، قلت له: براد أنت شجاع للغاية".



وبموجب أمر تنفيذي، قطع ترامب كل المساعدات عن بريتوريا، متحدثا خصوصا عن المعاملة "غير العادلة" للأفريكانيين، وهم أحفاد المستعمرين الأوروبيين الأوائل، فضلا عن الشكوى التي تقدمت بها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".



وكانت الشركة المتعددة الجنسيات قد أعلنت في كانون الثاني الماضي أنها ستقدم لمليون شخص من جنوب أفريقيا فرص تدريب في مجال الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني بحلول عام 2026.



وقال سيريل رامافوزا، الذي يعدّ بلده أول دولة في القارة الأفريقية ترأس مجموعة العشرين هذا العام، إن هذه الاستثمارات تأتي "في لحظة محورية". ومن المقرر أن تستضيف قمة مجموعة العشرين في تشرين الثاني المقبل.



وقد جعلت بريتوريا من تعزيز التنمية "المنصفة والشاملة والعادلة" أحد أهدافها في جولة محادثات مجموعة العشرين هذه، والتي بدأت باجتماع لوزراء الخارجية قبل أسبوعين.



وتغيّب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو عن الاجتماع، متهما حكومة جنوب أفريقيا بـ"معاداة أميركا". (aitnews)