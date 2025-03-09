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إقتصاد

العراق: لا يوجد بديل فوري لتعويض واردات الطاقة الإيرانية

Lebanon 24
09-03-2025 | 14:12
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كشف مسؤولان عراقيان أن لا بديل فوريا لواردات الطاقة الإيرانية التي توقفت بموجب العقوبات الأميركية على إيران.
ونقلت رويترز عن المسؤولين قولهما إنه "ما من بديل فوري لواردات الطاقة الإيرانية".
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وكان المتحدث باسم الأمن القومي جيمس هيويت قد ذكر أن النظام الإيراني يجب أن يكبح طموحاته لامتلاك أسلحة نووية، فيما أشارت الخارجية الأميركية إلى أن إيران هي مورد طاقة غير موثوق به.

وقال هيويت إن "الرئيس ترامب كان واضحا في أن النظام الإيراني يجب أن يتوقف عن طموحاته لامتلاك أسلحة نووية أو مواجهة أقصى درجات الضغط".

وأضاف: "نأمل أن يضع النظام الإيراني مصلحة شعبه والمنطقة فوق سياساته المزعزعة للاستقرار".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية تامي بروس إن الولايات المتحدة تراجع جميع الإعفاءات القائمة من العقوبات التي توفر لإيران أي قدر من الدعم الاقتصادي وتحث الحكومة العراقية على إنهاء اعتمادها على مصادر الطاقة الإيرانية.

ويعد العراق قوة رئيسية في قطاع الطاقة الا أنه يفتقر إلى الاكتفاء الذاتي في مجالي الغاز والكهرباء، مما يجعله يعتمد على إيران لتعويض جزء من هذا النقص.
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