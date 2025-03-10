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إقتصاد

خسائر تاريخية تلاحق سهم "تسلا" بعد دخول ماسك البيت الأبيض

Lebanon 24
10-03-2025 | 03:00
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لم تشهد أسهم "تسلا" فترة بهذا السوء من قبل، إذ يشار إلى أنه لسبعة أسابيع متتالية، ومنذ انضمام إيلون ماسك إلى إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، واصلت أسهم شركته تراجعها، لتنهي تعاملات الجمعة عند 270.48 دولار. وتعد هذه أطول سلسلة خسائر متواصلة في تاريخ "تسلا" البالغ 15 عاماً كشركة مدرجة في البورصة.
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وأغلقت أسهم "تسلا" الأسبوع الماضي على انخفاض بأكثر من 10%، لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ يوم الانتخابات، 5 تشرين الثاني، حينما أغلقت عند 251.44 دولار. ومنذ بلوغ السهم ذروته عند نحو 480 دولاراً في 17 كانون الأول، فقدت الشركة أكثر من 800 مليار دولار من قيمتها السوقية، بحسب ما ذكرته "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
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