الذهب يرتفع بفضل تراجع الدولار وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة

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ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الاثنين، مدعومةً بتراجع الدولار وتزايد الطلب على الملاذات الآمنة جراء المخاوف من حرب تجارية عالمية، بينما ينتظر المستثمرون المزيد من الدلائل لتقييم موقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 2914.42 دولار للأونصة بحلول الساعة 00:52 بتوقيت غرينتش، في حين صعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 2921.90 دولار.أحجم الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن التنبؤ بما إذا كانت الولايات المتحدة قد تواجه ركودًا اقتصاديًا، وسط مخاوف سوق الأسهم بشأن إجراءاته الجمركية على المكسيك وكندا والصين بشأن الفنتانيل، وفق "رويترز".