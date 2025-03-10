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إقتصاد
مؤسس "ديب سيك" يرفض عروض استثمار في شركته
Lebanon 24
10-03-2025
|
11:22
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رفض مؤسس شركة
الذكاء الاصطناعي
الصينية
الناشئة الصاعد نجمها "ديب سيك" مقترحات لكسب المال السريع من نماذج شركته للذكاء الاصطناعي من مستثمرين.
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ويعاني روبوت الدردشة الخاص بـ"ديب سيك"، من مشكلات في الخدمة بشكل متكرر، وتقوم السلطات حول العالم بتقييد استخدامه بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات.
وتدرس
الولايات المتحدة
اتخاذ تدابير تشمل حظر استخدام "ديب سيك" على
الأجهزة
الحكومية
.
وعلى الرغم من هذا، قال ليانغ وينفينغ مؤسس "ديب سيك" لزملائه إنه ليس في عجلة من أمره للحصول على استثمار، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". (العربية)
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