مؤسس "ديب سيك" يرفض عروض استثمار في شركته

رفض مؤسس شركة الناشئة الصاعد نجمها "ديب سيك" مقترحات لكسب المال السريع من نماذج شركته للذكاء الاصطناعي من مستثمرين.

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ويعاني روبوت الدردشة الخاص بـ"ديب سيك"، من مشكلات في الخدمة بشكل متكرر، وتقوم السلطات حول العالم بتقييد استخدامه بسبب مخاوف تتعلق بأمن البيانات.

وتدرس اتخاذ تدابير تشمل حظر استخدام "ديب سيك" على .



وعلى الرغم من هذا، قال ليانغ وينفينغ مؤسس "ديب سيك" لزملائه إنه ليس في عجلة من أمره للحصول على استثمار، بحسب تقرير لصحيفة "وول ستريت جورنال". (العربية)