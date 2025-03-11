بنك بيبلوس وVisa وNymCard يطلقون BO2 مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية

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أعلن بنك بيبلوس، بالتعاون مع Visa وNymCard، عن إطلاق BO2 ، المصرف الرقمي المبتكر الذي يوفّر للزبائن في وخارجه حلولاً مالية متكاملة وسلسة. ويقدّم BO2 تجربة مصرفية رقمية متطورة وسهلة الاستخدام، من خلال مجموعة خدمات تشمل التسجيل الرقمي، إصدار البطاقات بشكل فوري، التحويلات من شخص إلى آخر، وغيرها من الخدمات.وللمناسبة، قال خليل، مدير مديرية المنتجات المصرفية في مجموعة بنك بيبلوس: "نحن في بنك بيبلوس ملتزمون بدفع عجلة الابتكار الرقمي مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان وسهولة الوصول". وأضاف: "يمثل BO2 تجسيداً لرؤيتنا في تزويد الزبائن بحلول مصرفية من الجيل الجديد مصمّمة لتلبية احتياجاتهم المتطورة".من جهته، قال ماريو مكاري، نائب والمدير الإقليمي لمنطقة العربي في Visa: "نؤمن في Visa بأن اعتماد القنوات أمر أساسي لمستقبل المصرفي. نحن ملتزمون بدعم القطاع المالي المتطور في من خلال تقديم حلول دفع رقمية مبتكرة وآمنة. وشراكتنا مع بنك بيبلوس وNymCard لإطلاق المصرف الرقمي BO2 تشكل خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات الشعب اللبناني والمساهمة في تحقيق رؤية للبنان طويلة الأمد نحو اقتصاد غير نقدي وشمول مالي أكبر".بدوره، قال عمر أنسي، التنفيذي لشركة NymCard: "نحن متحمسون للتعاون مع بنك بيبلوس لإطلاق .BO2 تتماشى رؤية بنك بيبلوس للخدمات المصرفية مع التزامنا بتزويد المؤسسات المالية بأفضل بنية تحتية لبناء تجارب حديثة تتمحور حول الزبائن. معاً، نساهم في رسم مستقبل الخدمات المصرفية في لبنان".من خلال BO2 Digital Bank، يضع بنك بيبلوس وVisa وNymCard أسس الجيل المقبل من الخدمات المصرفية في لبنان، ويقدّمون للزبائن تجربة مالية أكثر ذكاءً، وأسهل وصولاً، وأكثر ارتباطاً بالعالم.يتوفر تطبيق BO2 الآن للتحميل عبر متجر Apple Store وGoogle Play في .