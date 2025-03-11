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إقتصاد

بنك بيبلوس وVisa وNymCard يطلقون BO2 مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية

Lebanon 24
11-03-2025 | 07:57
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أعلن بنك بيبلوس، بالتعاون مع Visa وNymCard، عن إطلاق BO2 ، المصرف الرقمي المبتكر الذي يوفّر للزبائن في لبنان وخارجه حلولاً مالية متكاملة وسلسة. ويقدّم BO2 تجربة مصرفية رقمية متطورة وسهلة الاستخدام، من خلال مجموعة خدمات تشمل التسجيل الرقمي، إصدار البطاقات الرقمية بشكل فوري، التحويلات من شخص إلى آخر، وغيرها من الخدمات.  
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وللمناسبة، قال إيلي أبو خليل، مدير مديرية المنتجات المصرفية في مجموعة بنك بيبلوس: "نحن في بنك بيبلوس ملتزمون بدفع عجلة الابتكار الرقمي مع الحفاظ على أعلى معايير الأمان وسهولة الوصول". وأضاف: "يمثل BO2 تجسيداً لرؤيتنا في تزويد الزبائن بحلول مصرفية من الجيل الجديد مصمّمة لتلبية احتياجاتهم المتطورة". 

من جهته، قال ماريو مكاري، نائب الرئيس والمدير الإقليمي لمنطقة المشرق العربي في Visa: "نؤمن في Visa بأن اعتماد القنوات الرقمية أمر أساسي لمستقبل العمل المصرفي. نحن ملتزمون بدعم القطاع المالي المتطور في لبنان من خلال تقديم حلول دفع رقمية مبتكرة وآمنة. وشراكتنا مع بنك بيبلوس وNymCard لإطلاق المصرف الرقمي BO2 تشكل خطوة مهمة نحو تلبية احتياجات الشعب اللبناني والمساهمة في تحقيق رؤية للبنان طويلة الأمد نحو اقتصاد غير نقدي وشمول مالي أكبر".

بدوره، قال عمر أنسي، الرئيس التنفيذي لشركة NymCard:  "نحن متحمسون للتعاون مع بنك بيبلوس لإطلاق .BO2 تتماشى رؤية بنك بيبلوس للخدمات المصرفية الرقمية مع التزامنا بتزويد المؤسسات المالية بأفضل بنية تحتية لبناء تجارب حديثة تتمحور حول الزبائن. معاً، نساهم في رسم مستقبل الخدمات المصرفية الرقمية في لبنان".  

من خلال BO2 Digital Bank، يضع بنك بيبلوس وVisa وNymCard أسس الجيل المقبل من الخدمات المصرفية الرقمية في لبنان، ويقدّمون للزبائن تجربة مالية أكثر ذكاءً، وأسهل وصولاً، وأكثر ارتباطاً بالعالم.  

يتوفر تطبيق BO2 الآن للتحميل عبر متجر Apple Store وGoogle Play في لبنان.  
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